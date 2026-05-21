Le Port : deux centenaires, deux histoires

Ce mois de mai, la ville du Port honore deux centenaires : Sarah Mamode 101 ans, mère de 9 enfants et Victorine Félicité 102 ans, mère de 10 enfants. Chacune attribue sa longévité à l'affection familiale ou aux petits plaisirs de la vie. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

La ville du Port honore deux centenaires au mois de mai

Joyeux anniversaire aux Portoises Victorine Félicité et Sarah Mamode qui ont célébré en ce mois de mai 102 et 101 ans respectivement.

- Victorine Félicité centenaire de 102 ans -

Victorine Félicité a soufflé ses 102 bougies le 11 mai. Installée au Port depuis 1961, cette ancienne couturière est entourée d’une grande famille : 10 enfants, 16 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Elle attribue sa longévité à l’affection familiale, aime les pâtisseries et son « rhum miel citron ».

- 101 ans pour Sarah Mamode -

Sarah Mamode née Mangrolia a, quant à elle, célébré ses 101 ans le 14 mai. Née à Salazie en 1925, cette mère de 9 enfants vit au Port depuis plus de 28 ans. Femme de caractère et de courage, elle a consacré sa vie au commerce et à sa famille, aujourd’hui composée de 30 petits-enfants, 52 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfant