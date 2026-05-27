Le Port récompense l’engagement des jeunes

Ce samedi 22 mai 2026, plusieurs prix ont récompensé des actions en faveur de la jeunesse et l’engagement des jeunes et des établissements scolaires de la ville du Port. Cette rencontre a permis de mettre en lumière des initiatives sur les thèmes de la protection de l’environnement et des animaux, l’entreprenariat éco responsable ou encore la lutte contre les discriminations. À l’issue de la cérémonie, un dépôt de gerbes a eu lieu au monument aux morts. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Cette année, l’Association Nationale des Membres de l’Ordre national du mérite (Anmonm) a choisi la ville du Port pour tenir son assemblée générale et une cérémonie de remise de distinctions.

Ce samedi 22 mai, plusieurs prix ont récompensé des actions exemplaires en faveur de la jeunesse et l’engagement des jeunes et des établissements scolaires. Présence à cette occasion du président de l’Anmonm, Patrick Hervé, du sous -préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard, de plusieurs personnalités et du maire du Port, Olivier Hoarau qui a reçu une médaille de l’Association nationale des membres de l’Ordre national du mérite.

Le maire a salué l’action constante de l’association en faveur de la jeunesse et de la transmission des valeurs. « À travers ces distinctions, ce sont des jeunes qui démontrent, par leurs comportements, leurs initiatives ou leur implication, que les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de respect et d’engagement ont encore toute leur force. » a fait ressortir Olivier Hoarau.

Parmi les lauréats, Néïa Fontaine, élève du collège Jean Le Toullec, distinguée pour son engagement auprès d’une camarade en situation de handicap ainsi que pour son rôle d’ambassadrice contre le harcèlement scolaire. Le lycée Léon de Lépervanche a été récompensé pour son exposition consacrée aux grandes figures féminines réunionnaises et son travail de mémoire autour de Léon de Lépervanche.

Placée sous la devise de l’Ordre national du mérite, « honneur, solidarité, mémoire », cette rencontre a permis de mettre en lumière des initiatives sur les thèmes de la protection de l’environnement et des animaux, l’entreprenariat éco responsable ou encore la lutte contre les discriminations.