Le Port : Class do lo, un dispositif pour sensibiliser les élèves à la préservation des ressources en eau

Ce jeudi 28 mai 2026, les élèves du collège Oasis du Port, ont présenté leur travail lors de la restitution du dispositif Class do lo. "Portée par l’office de l’eau Réunion et l’académie de La Réunion, l’opération vise à sensibiliser les élèves à la préservation des ressources en eau et de la biodiversité, tout en construisant une citoyenneté autour de l’eau". Nous publions le communiqué de la ville du Port, ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Des collégiens s’engagent pour l’eau

« Identités sonores, à la rencontre du minéral de l’eau et de la vie », des élèves du collège Oasis du Port ont présenté, jeudi 28 mai leur travail lors de la restitution du dispositif Class do lo, organisée au Palais de la Source à Saint-Denis. Les projets mêlent sciences de l’eau, expression artistique et réflexion environnementale.

Les Portois font partie de la dizaine d’établissements ayant répondu à l’appel à projets 2025-2026 destiné aux collèges de l’île.

Portée par l’office de l’eau Réunion et l’académie de La Réunion, l’opération vise à sensibiliser les élèves à la préservation des ressources en eau et de la biodiversité, tout en construisant une citoyenneté autour de l’eau. Les établissements retenus bénéficient d’un accompagnement pédagogique.

En 2025, plus de 2 100 enfants ont déjà été sensibilisés grâce aux animations pédagogiques menées par l’office de l’eau Réunion.