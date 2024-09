Animation et festivité

Dans le cadre d'un moment festif autour d’animations pour petits et grands et de différents ateliers, le samedi 14 septembre 2024, la commune du Port et le collectif d’habitants association Van Dick ont organisé à la maison du quartier, la fête du quartier du même nom. Nous publions ci-dessous le post de la commune du Port ( Photo: Le Port )