Le Port : atelier de sensibilisation au tri des déchets dans les centres de loisirs

Les petits portois ont participé à un atelier de sensibilisation au tri des déchets proposé dans les centres de loisirs par le Territoire de l'Ouest. Temps d'échange et jeu pédagogique ont rythmé cette journée. Les enfants ont pu découvrir les nouvelles consignes de tri et apprendre à mieux identifier les déchets du bac jaune, tout en s'amusant. Une action ludique et éducative pour adopter les bons gestes dès le plus jeune âge. Menée dans le cadre du déploiement des nouvelles consignes de tri appliquées depuis début janvier, cette intervention a permis de sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans à l’aide de dispositifs et de supports pédagogiques adaptés. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)