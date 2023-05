Le Port : clap de fin pour "Le déclic pour agir"

Diffusion des courts métrages sur le grand écran du Cinéma Casino en présence des jeunes acteurs Portois et de quelques parents en guise de conclusion de "Le déclic pour agir, Fonker marmaye". Entre ateliers, repérage, tournage et montage, ce projet aura duré un peu plus d’un an. Les participants ont reçu ce mardi 9 mai 2023, les attestations de participation qui font d’eux des ambassadeurs citoyens de la ville du Port. La remise des attestations a été effectuée par Elise Sautron, maire enfant de la ville, et par les adjointes au maire, Annick Le Toullec et Mémouna Patel, en présence du réalisateur Pierre Beccu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : Le Port)

Ce projet à l’initiative de la ville du Port et de l'association 6labs a été mené dans le cadre de la Cité éducative. Il s’agissait pour les participants - écoliers, collégiens, lycéens, jeunes en situation de décrochage scolaire suivis par l’Académie pour l’Égalité des Chances - de s’exprimer sur des sujets liés à l'environnement et à la citoyenneté. L’occasion également de se familiariser avec l'utilisation du matériel numérique lié au monde cinématographique.