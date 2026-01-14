Le Port : Larmoni ansanm, concert de solidarité et de partage

Une journée de partage, de prévention et de musique est organisée par la ville du Port ce samedi 17 janvier 2026 au complexe sportif municipal. Cet événement sera l'occasion de rassembler petits et grands autour d'activités et de stands créatifs. Plusieurs artistes interviendront lors de cette journée : Jean-Rolan Miquel, Héritaz Maloya et bien d'autres. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Un programme animé attendes les visiteurs :

- Prévention, animations, jeux lontan et créatifs de 8h30 à 13h

- Concert gratuit de 14h à 16h

Un événement ouvert à tous, pour rassembler, échanger et célébrer ensemble l’harmonie.

Entrée libre et gratuite