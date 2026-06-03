Conseil municipal du Port : un nouveau cap est donné à la politique du logement

Réuni ce mardi 2 juin 2026 sous la présidence du maire Olivier Hoarau, le Conseil municipal du Port a examiné une vingtaine de dossiers structurants pour la collectivité.

Les élus ont voté à l’unanimité le "Plan Portois du Logement – In famiy pou in kaz", qui fixe les orientations 2026-2032 pour répondre aux besoins des familles portoises. Ce plan repose sur trois axes : l’amélioration du parc existant, le renforcement du dialogue et de la co-gestion avec les locataires, et la diversification de l’offre résidentielle. Il prévoit la création de 1.400 logements neufs dont 50 % de "kaz atèr", la rénovation de 1.600 logements et la création de deux villages seniors. Un accompagnement de 200 € sera également proposé aux primo-accédants du parc social.

"Le Plan Portois du Logement vise à offrir un toit et un meilleur cadre de vie dans les quartiers", a souligné le maire, rappelant l’importance de la co-construction avec les bailleurs et les habitants.

Des finances consolidées pour soutenir l’investissement local

Les conseillers municipaux ont approuvé le compte financier unique (CFU) du budget principal de la Ville, qui retrace l’ensemble des opérations budgétaires, arrêtées au 31 décembre. La Ville clôture l’exercice 2025 avec un excédent de fonctionnement de 15,5M€. En investissement, le niveau des réalisations est de 16,3 M€.

Biodiversité : le partenariat avec l’UNAF reconduit

Dans la continuité des engagements en faveur de la biodiversité, le Conseil municipal a validé le renouvellement du partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) pour 2026-2032. Ce dispositif permet de poursuivre la gestion des 9 ruches municipales, les actions de sensibilisation du public et la valorisation du miel, lors des événements municipaux, comme celui des APIdays le 12 juin prochain.

Inclusion professionnelle : la Ville renforce son action

Les élus ont approuvé un conventionnement avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour 2026-2029. Structurée autour de sept axes, cette démarche vise à renforcer l’inclusion professionnelle, à améliorer l’accompagnement des agents et à mobiliser des financements dédiés à l’égalité des chances et à l’adaptation des conditions de travail.