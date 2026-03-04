Le Port : de la piscine au défilé du carnaval, les enfants s'amusent pour les vakans dann Port

445 petits Portois vacanciers de 3 à 12 ans sont accueillis depuis ce lundi 2 mars 2026 dans les 7 groupes scolaires métamorphosés en centre de vacances par le ALSH (Accueil de mineurs sans hébergement). Jusqu'au 12 mars, place à la fête, aux rencontres, aux activités créatives et aux sorties pédagogiques. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Saint-Paul)

Les premiers groupes ont pu goûter aux joies de la piscine et de la natation en attendant le grand carnaval prévu le 12 mars 2026 . Tous les enfants profiteront du dispositif "J'apprends à nager".

Parmi les autres temps forts de l’accueil collectif de ce mois de mars : jeux numériques et jeux lontan, structures gonflables, spectacles et sortie cinéma ou encore atelier d’initiation au tambour brésilien.

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville du Port avec le soutien de la CAF.