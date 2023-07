Le Port de Saint-Gilles a une fois de plus été honoré du “Pavillon Bleu”

Ce vendredi 30 juin, le maire de Saint-Paul et Président du TCO, Emmanuel Séraphin, a célébré l’obtention du label “Pavillon Bleu” en compagnie des élèves de l’école primaire de Carosse et des commerçants du Port de plaisance. Cette matinée était placée sous le signe du respect et de la protection de notre environnement, comme souligné dans le discours du président du TCO lors de la cérémonie.

Le territoire de la côte ouest, profondément engagé dans une démarche de protection de l’environnement et de développement touristique durable, s’est vu une fois de plus décerner ce précieux label. Cela garantit aux plaisanciers et aux touristes la possibilité de profiter des plaisirs de la plage et de la navigation tout en minimisant l’impact de ces activités sur l’environnement.

L’obtention du label Pavillon Bleu est soumise à une série de critères dans les domaines de l’éducation à l’environnement, de la gestion de l’eau et des déchets, tant pour les plages que pour les ports de plaisance.

Pour les ports, ces critères comprennent également la prévention de la pollution, avec la récupération des eaux usées des bateaux, la gestion des boues de dragage et le traitement des liquides polluants provenant des cales dans les plus grands ports. Une politique de maîtrise de la consommation d’eau et d’énergie doit également être mise en place.

Après les mots du Président du TCO, les écoliers de Carosse ont prononcé un discours inspirant et prometteur, témoignant de leur préoccupation pour la protection et la préservation de leur environnement, pour les générations futures.