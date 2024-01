Le Port : dix années de mandature et encore de nombreux projets pour 2024

Pour une ville "plus verte et solidaire"

Ce mercredi 24 janvier 2024, semaine de rentrée pour l'ensemble de La Réunion y compris pour les élus, le maire du Port Olivier Hoarau a présenté ses voeux pour l'année 2024. Si 2023 fut une année marquée en projets (aménagement, logement...), 2024 s'annonce d'ores et déjà sur la même lignée. Toutefois, pour cette dixième année de mandature d'Olivier Hoarau, l'accent sera mis sur la sécurité et les finances (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le maire du Port – avant de débuter son propos – tient à évoquer la situation de La Réunion après le passage du cyclone Belal.

"On a eu un bilan lourd mais j'admire la capacité des Réunionnais à être résilients." Mais "à La Réunion les cyclones tuent encore et cela nous amène à voir plus loin, notamment sur la question de la fragilité de certains publics encore en difficulté. Nous devons être présents pour éliminer cette inégalité sociale".

Un bilan matériel lourd "puisque nous avons vu plusieurs familles bloquées, piégées".

Une actualité qui a marquée le début de l'année 2024, mais qui "ne doit pas masquer l'ensemble des mesures et projets réalisés par la commune en 2023".

- Le Port, une ville plus verte et solidaire -

"Sur la ville du Port, nous avons connu en 2023 les changements tant attendus et notamment le changement de l'image de la commune. Le Port qui devient une ville plus verte, solidaire et agréable à vivre", souligne Olivier Hoarau, maire du Port.

Au Port, ce sont près de 24 millions d'investissements qui ont été engagés, "un niveau jamais atteint depuis".

Parmi les projets phares concrétisés en 2023 : l'aménagement et la construction des portes de l'Océan, le quartier Mascareignes, "qui prend naissance aujourd'hui", précise Olivier Hoarau.

- Pour 2024... le Port poursuit ses projets -

Pour 2024, la commune poursuit sur sa lancée avec de nouveaux projets qui doivent sortir de terre.

"La livraison de 72 logements sur la Zac du mail de l'océan et le projet fil vert engagé il y a 10 ans."

À cela s'ajoutent "les travaux sur les berges de la rivière des Galets qui sont lancés et seront livrés dès le premier trimestre 2024", ajoute le maire. "Nous avons, sur ce terrain, voulu construire un vrai projet de parcours, de promenade conviviale, boisée, sécurisée, qui vient marquer et embellir une activité déjà connue des habitants."

Le parc boisé lui aussi sera réaménagé, notamment sur la partie centrale.

2024, c'est aussi 10 années de mandature pour le maire du Port. "10 années que nous travaillons au changement de la politique à l'image de cette ville."

2024 sera aussi "le début du projet de réutilisation des eaux usées", précise le maire.

Le Port se veut également être un territoire "zéro chômeurs". "Nous allons accompagner celles et ceux qui sont en recherche d'emploi", indique Olivier Hoarau.

Le Port – qui doit signer les premiers CDI la semaine prochaine, "est le seul territoire labellisé en 2023".

- La sécurité des citoyens, une priorité -

La commune du Port et les élus souhaitent aussi que 2024 soit une année marquée par "la sécurité et les finances".

"Sur la sécurité routière, nous allons installer des caméras sur les points sensibles, intensifier notre travail de médiation, de lien avec la population", indique Olivier Hoarau.

Assurer la sécurité "face à ces jeunes qui viennent perturber la tranquillité de la ville, travailler avec eux sur l'identification d'un circuit en dehors qui leur permettra de s'adonner à leur passion, tout en respectant la sécurité et la tranquillité des résidents".



"Interdire n'est pas une réponse, mais cadrer oui." Toutefois, "nous serons fermes avec ceux qui ne respectent pas les règles". "La population n'en peut plus de ces comportements qui menacent", souligne le maire.

- Pas d'augmentation des impôts pour 2024 -

Priorité également de 2024, "la situation financière de nos concitoyens et aussi notre budget".

"Cela se traduit d'abord par une priorisation avec 6 millions de budget pour le CCAS alors qu'une centaine de familles sont venues demander des colis alimentaires."

Un budget de la commune qui sera également évalué le 1er février 2024. Mais Olivier Hoarau l'assure, "on n'augmentera pas les impôts locaux car il ne s'agit pas de chercher encore dans le budget des portois et portoises".

