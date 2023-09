Le Port : deux associations signent la charte Romain Jacob

Ce mardi 19 septembre 2023, deux associations portoises - les associations Liaison et Handicap Solidaire - ont signé la charte Romain Jacob pour un meilleur accès aux soins. La signature a eu lieu au Pôle Handicap de la ville, en présence du président de Handidactique, Pascal Jacob, de l’adjointe au maire Karine Mounien, déléguée à la Solidarité portoise et de l'élue Honoraire Lavielle (Photo : Le Port)

Le Port concentre la plus grande densité en termes d’établissements médico-sociaux par habitant et en mars dernier, Pascal Jacob avait déjà salué les efforts consentis par la Ville, citant le Port en exemple en matière de proximité de soin, d’accompagnement, de sensibilisation et de mobilisation des équipes en faveur des personnes en situation de handicap.