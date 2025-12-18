Le Port en fête : La Rivière des Galets s’anime

Le samedi 13 décembre 2025, avait lieu la fête du village de la Rivière des Galets proposée par la ville du Port et ses partenaires dont les associations et habitants de quartier.avec toute une série d’animations pour différents publics. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Entre radio crochet, brocante solidaire et jeux lontan, des animations pour enfants et des stands de prévention.

Dans la soirée, c’est un concert gratuit dans une ambiance familiale et conviviale qui a rassemblé le public autour des artistes Sandy Coops, Aim’Anou, JSB Morning, Pix’l, des talents de quartiers et O’Zart2Rue.



