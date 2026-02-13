Le Port : expérimentation de la plantation de riz dans les zone urbaines

Au coeur du quartier Ariste Bolon, la ville du Port a lancé un projet innovant d'agriculture en milieu urbain. Une nouvelle et dernière étape a été franchi en effectuant la dernière plantation "Du riz dans ma ville", une expérimentation unique conduite par la commune en partenariat avec les associations An Grèn Koulèr et Riz Réunion, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir ANRU +. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)

Après deux cycles de culture réussis et plus de 180 kg de riz récoltés en deux ans sur la friche Herbert Spencer, cette ultime plantation marque l’aboutissement de trois années d’expérimentation, de transmission et de mobilisation dans le quartier.

Mardi 10 février 2026, de nouveaux groupes d’élèves des écoles Ariste Bolon et d’habitants du quartier ont participé aux côtés des acteurs du projet à la mise en terre des grains de riz de la variété Dourado précoce, cultivée sans produits chimiques.

Un temps a été consacré à la sensibilisation sur la culture du riz, ses spécificités et ses enjeux à La Réunion et la à la dégustation du riz du Port.

Ce projet d’agriculture urbaine, inédit à La Réunion, vise à démontrer la faisabilité de la culture du riz en milieu sec et urbanisé. La récolte est attendue en mai 2026, avant l’aménagement définitif du site.