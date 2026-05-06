Le Port : commémorations du 8 mai, la circulation et le stationnement perturbé

Dans le cadre de la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945, dans le jardin de l'église Sainte Jeanne d'Arc, la circulation est modifiée par arrêté municipal. Le stationnement est interdit du 7 mai 2026, 20h au 8 mai à 11h et la circulation sera interdite le 8 mai 2025 de 7h à 11h dans la rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues de la République et du Général Emile Rolland, et la rue Chanoine Murat, portion comprise entre l'avenue de la Commune de Paris et la rue Jeanne d'Arc. Les usagers sont invités à emprunter les déviations et doivent se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet. (Photo ville du Port)