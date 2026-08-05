Le Port : 160 commerçants présents pour 10 jours de Journées commerciales

Du jeudi 6 au samedi 15 août 2026, 160 forains et commerçants donnent rendez-vous au public dans le centre-ville du Port pour les Journées commerciales, organisées par l’Association des commerçants du Port (ACP) et la Ville du Port. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la collectivité : (Photo Ville du Port)

Pendant toute la durée des Journées commerciales, les familles pourront profiter de différentes animations et activités en centre-ville.

- Des animations pour toute la famille -

À partir du mercredi 12 août, les enfants pourront également participer à un tournoi de pétanque sur la place du Grand Marché. La grande finale se déroulera le samedi 15 août, avec des cadeaux à gagner pour les petits champions.

- Shop le Port, une nouvelle dynamique commerciale -

Cet événement est aussi l’occasion de découvrir Shop le Port, la nouvelle identité portée par l’Association des commerçants du Port pour valoriser et dynamiser le centre-ville.

Un site internet, shopleport.re, accompagne cette nouvelle dynamique. Les clients peuvent notamment y retrouver les horaires de leurs commerces préférés et acheter des cartes cadeaux. Une carte de fidélité permet également de cumuler des euros à chaque achat.

- Une offre commerciale et de services diversifiée -

Shop le Port rassemble une offre commerciale particulièrement diversifiée. Côté restauration, le centre-ville propose des cuisines créole, chinoise, indienne, thaïlandaise, malgache, comorienne, mauricienne, italienne ou métropolitaine, sur place ou à emporter.

L’offre comprend également de nombreuses enseignes dédiées à la mode, aux chaussures, à la beauté et aux accessoires, avec des propositions pour femmes, hommes et enfants, en neuf comme en seconde main. Le centre-ville compte également plusieurs enseignes spécialisées dans l’équipement de la maison, la décoration, les loisirs et différents services.

Facile à parcourir et bénéficiant d’un stationnement gratuit, Shop le Port mise sur la proximité et la diversité de son offre pour attirer habitants et visiteurs au cœur du centre-ville.