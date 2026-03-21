Le Port : journée inclusive, sport et handicap à la piscine Jean Lou Javoy

La ville du Port accueille le samedi 28 mars 2026 à la piscine Jean Lou Javoy, L’EAU T.R – Sport & Handicap pour une journée dédiée au sport inclusif. Organisée par l’Ouest Training Réunion (OTR) en partenariat avec les acteurs du sport adapté à La Réunion, cette journée permettra au public de participer à différentes activités sportives accessibles à tous. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Tai-Chi : 10h à 11h

- Pilates : 11h à 12h

- Dès 13h : ateliers : Mini course aquatique "do riz" / Activités motrices et initiation aux échecs

L’événement est ouvert au grand public, aux familles et aux personnes en situation de handicap, avec un encadrement assuré par des jeunes titulaires du BAFA.

Entrée au tarif habituel de la piscine.