Le Port : Kapiti, une nouvelle étape dans la transformation du Mail de l’Océan

La ville du Port et la SIDR marquent une nouvelle étape de l’aménagement du Mail de l’Océan avec la pose de la première pierre de la résidence Kapiti située au 7 avenue des Chagos. À proximité du centre-ville, elle contribuera à diversifier l’offre de logements et à accompagner les parcours résidentiels sur le territoire portois. Nous partageons le communiqué de la ville du Port : (Photos Ville du Port)

L’opération Kapiti prend place sur l’un des derniers terrains disponibles de la ZAC du Mail de l’Océan. Elle s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain portée par la Ville du Port. La ZAC est par ailleurs engagée dans une démarche de labellisation ÉcoQuartier.

"Un quartier, c’est bien plus que ce que l’on y construit. C’est aussi ce que l’on en fait et la qualité de vie que l’on y préserve dans le temps. C’est tout le sens de la démarche ÉcoQuartier dans laquelle nous nous inscrivons ici, au Mail de l’Océan", assure Olivier Hoarau, maire de la ville du Port.

Depuis 2019, 317 logements ont été livrés sur la ZAC et 59 sont actuellement en travaux. À terme, près de 484 logements y seront réalisés, ainsi qu’une crèche de 59 berceaux, dont la livraison est prévue en novembre 2026.

Au cœur de l’écoquartier, Kapiti contribue à la mixité sociale et fonctionnelle du Mail de l’Océan et renforce la liaison entre le centre-ville et le front de mer. Le projet place le piéton au cœur des usages, avec une large place accordée à son cheminement et aux aménagements paysagers.

- Une offre de logements adaptée aux besoins des Portois -

La résidence comprendra 30 logements allant du T1 au T4, dont 15 réservés aux seniors. Le programme intégrera également un local commun résidentiel, des espaces paysagers à l’usage des habitants et 32 places de stationnement.

D’un montant de 6 millions d’euros, l’opération est financée grâce à la mobilisation conjointe de la SIDR, d’Action Logement, de la Banque des Territoires et de l’État dans le cadre du crédit d’impôt. La Ville du Port contribue également à sa réalisation en garantissant les emprunts.

"Avec Kapiti, la SIDR poursuit, aux côtés de la ville du Port et de ses partenaires, son engagement en faveur d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux évolutions du territoire. La place accordée aux seniors, la proximité des services et la qualité environnementale du projet traduisent une même ambition : proposer des logements confortables, accessibles et durablement intégrés à la ville", explique Laurent Pinsel, directeur général de la SIDR.

- Confort, qualité d’usage et performance environnementale -

La conception de la résidence privilégie le confort quotidien des futurs habitants : logements traversants favorisant la ventilation naturelle, protections solaires par les coursives et les varangues, production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires thermiques, ascenseur et logements accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le projet prévoit également un jardin collectif, des plantations apportant fraîcheur et ombrage, ainsi qu’une gestion intégrée des eaux pluviales.

Le chantier a démarré le 25 juin 2026. La livraison prévisionnelle est programmée au deuxième trimestre 2028.