Le Port : l'association ASJS organise un ti journée solidarité interquartier

L'association sportif jeunesse et sport (ASJS) du Port, organise l'événement intitulé "Ti Journée Solidarité Interquartier", qui se tiendra le dimanche 26 juillet 2026, de 8h00 à 18h00, au terrain B Lambrakis, au Port. Cet événement est organisé avec le soutien de la ville, l'AGIDESU, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, associatifs, éducatifs, sociaux, sportifs et des collectifs d'habitants, tous mobilisés autour d'un objectif commun : renforcer le lien social et favoriser le vivre-ensemble. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cette journée est organisée conjointement par quatre associations du Port :

• ASJS

• AFBK

• Association VanDick

• Association Team Kiosque

Au programme :

• Un tournoi de football.

• Des stands de prévention et d'information.

• Des animations familiales et des espaces d'échanges.

Cette manifestation a pour ambition de rassembler les habitants autour des valeurs de solidarité, de respect, de partage et de citoyenneté. Aux côtés de la Ville du Port et de l'AGIDESU, plusieurs structures locales, institutions, associations, clubs sportifs, acteurs de la prévention, services publics et bénévoles contribueront à la réussite de cette journée.