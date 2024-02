Le Port : l’École d’Apprentissage Maritime de La Réunion ouvre ses portes au public

Ca samedi 23 mars 2024, de 8 heures à midi, l’École d’Apprentissage Maritime de La Réunion (EAMR) ouvre ses portes au public. L'établissement invite les jeunes intéressés et leurs familles à venir visiter l’école lors de sa Journée Portes Ouvertes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L’École d'Apprentissage Maritime de La Réunion (EAMR) créée en 1967 pour former les réunionnais aux métiers de la mer.

D’abord orientée vers la marine de commerce, l’école s’est diversifiée pour répondre aux besoins des différents secteurs maritimes de l’île : pêche, tourisme, travaux maritimes, remorquage, pilotage. Elle est aujourd’hui le seul et unique centre de formation maritime sur le département.

Institution historique surl’île, l'école prépare chaque année 670 futurs marins à leverl’ancre. D’abord grâceà la formation initiale permettant d’obtenir un bac professionnel polyvalent, ensuite grâce au centre de la formation continue qui permet à des adultes de devenir des matelots, des capitaines et des mécaniciens.

Chaque année 75 jeunes sont scolarisés à l'école et nous recrutons 25 élèves de 15 ans sortant d’une classe de 3ème des collèges pour préparer un Baccalauréat Professionnel Polyvalent Navigant Pont / Machine sur 3 ans.

Les élèves, garçons ou filles, sont sélectionnés sur dossier, test et entretien de motivation.

Leur scolarité est entrecoupée de 18 semaines de stages en entreprises, majoritairement embarqués à bord de navires, mais aussi dans les ateliers de réparation navale ainsi qu'à la Marine Nationale.

Au bout de la troisième année, au terme de leur étude, nos lycéens obtiennent les diplômes suivants : Baccalauréat Professionnel Polyvalent Navigant Pont / Machine, Matelot de Pont, Mécanicien 250Kw, Capitaine 200, Mécanicien 750Kw. Ces diplômes seront validés en brevet après avoir navigués. Ces brevets sont très recherchés sur le marché de l'emploi. Et des certificats de sécurité obligatoires et indispensables font partis de leur cursus de formation.

Les enseignements sont assurés par des formateurs, de tous niveaux et de tous horizons (marine decommerce, de pêche, marine nationale, enseignants généraux).

L’école dispose in situ de tous les matériels pédagogiques nécessaires à ses formations : ateliers de mécanique marine, soudage et ajustage, électrotechnique, automatisme, hydraulique et froid pour les électromécaniciens, atelier de matelotage-ramendage pour les techniques de pêche. Un navire école et trois simulateurs (machine, communication et navigation) complètent les équipements.