Le Port : l'opération "Romans Ti Baba" accueillie par le relais Petite enfance

Ce jeudi 5 février 2026, les tous-petits ont participé à un atelier adapté grâce au relais Petite Enfance de la ville du Port accompagné des assistantes maternelles. L'atelier d'éveil corporel des petits allie mouvement, écoute et découverte artistique, pour le grand plaisir des enfants et des parents. La compagnie La Vie à pied a accompagné l'opération "Romans Ti Baba" cette année. Nous partageons la publication de la ville du Port (Photo : Le Port)

"Romans Ti Baba" fait suite à l’appel à projets "Culture et Petite Enfance" lancé par le Kabardock avec le soutien de la Caf, la DAC Réunion, la FDPE, le CCAS et la Cité éducative du Port pour favoriser à la fois l’éveil culturel des jeunes enfants et l’accompagnement des professionnels de la petite enfance.

L’aventure Romans Ti Baba, 3ème édition fera ainsi le tour des structures portoises (crèches, micro-crèches, jardins d’enfants, Maison d’Assistantes Maternelle…) accueillant des enfants de 2 mois à 3 ans.