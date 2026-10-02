Le Port : la mission PEGASE 26 va survoler La Réunion

Dans le cadre du déploiement opérationnel de la mission PEGASE 26, plusieurs avions militaires survoleront La Réunion du vendredi 2 au mercredi 7 octobre 2026. (Photo AFP)
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Dans le cadre du déploiement opérationnel de la mission PEGASE 26, plusieurs avions militaires survoleront La Réunion du vendredi 2 au mercredi 7 octobre 2026. (Photo AFP)