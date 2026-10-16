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Le Port : la ville rend hommage à Albert Mourvaye, figure de l'éducation à La Réunion

  • Publié le 16 octobre 2026 à 11:17
  • Actualisé le 16 octobre 2026 à 11:23
Le Port : la ville rend hommage à Albert Mourvaye, figure de l'éducation à La Réunion

La Ville du Port rend hommage à Albert Mourvaye, figure de l’éducation et du sport réunionnais, qui a marqué plusieurs générations de jeunes Portois. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Ville Le Port)

Le Port, Hommage, Albert Mourvaye

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