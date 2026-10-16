Le Port : le Comédie Tour Kartié de retour à la salle Farfar

Le Comédie Tour Kartié était de retour ce mardi 13 octobre 2026, à la salle Farfar, pour sa quatrième édition de l’année. Retrouvez toutes les informations dans le post suivant. (Photo Ville Le Port)
0 Commentaires
MOBILISATION DU 17 OCTOBRE Les grenades assourdissantes pourront être utilisées pour ce samedi annonce Laurent Nuñez
DIAGONALE DES FOUS Le Réunionnais Judicaël Sautron a pointé à Grand Place en 9ème position
MASCAREIGNES Claire Jacquin est la première féminine à terminer la course
Le Comédie Tour Kartié était de retour ce mardi 13 octobre 2026, à la salle Farfar, pour sa quatrième édition de l’année. Retrouvez toutes les informations dans le post suivant. (Photo Ville Le Port)