Le Port : le Conseil municipal vote une motion et poursuit ses investissements

Réuni mardi 5 mai 2026 sous la présidence du maire Olivier Hoarau, le Conseil municipal du Port a examiné une vingtaine d’affaires et validé plusieurs décisions structurantes pour le territoire. Les élus ont notamment adopté à l’unanimité une motion relative au dispositif Parcours Emplois Compétences (PEC) 2026. (Photos : ville du Port)

La motion relative à l’annonce préfectorale sur le dispositif Parcours Emplois Compétences (PEC) 2026

En ouverture de séance, le groupe majoritaire, Lo Port, Nout Famiy a fait adopter à l’unanimité une motion relative au dispositif Parcours Emplois Compétences (PEC) 2026, alertant sur les conséquences de la baisse des contrats pour la continuité du service public et les familles réunionnaises.

"Ces contrats ne sont pas uniquement un outil au service des communes mais

surtout une bouffée d’oxygène financière pour beaucoup de familles portoises et réunionnaises", a souligné le maire.

La motion demande à l’État le maintien des niveaux de financement et des durées de contrats ainsi qu’une concertation avec les collectivités sur l’avenir du dispositif.

- Un centre d’excellence sportive pour la jeunesse -

Le Conseil municipal a pris acte de la création du Centre d’Élite des Régions Françaises de l’Océan Indien (CERFOI) au Port, projet phare de la mandature 2026-2032. Implanté au lycée Jean Hinglo dès la rentrée, il accueillera les 12 premiers élèves réunionnais et mahorais à fort potentiel dans un parcours sport-études football.

"C’est une vraie chance pour la jeunesse du Port et de La Réunion. Cette implantation est liée à nos équipements de grande qualité et au partenariat riche et dynamique notamment avec le lycée Jean Hinglo. Nos jeunes pourront prétendre aux recrutements nationaux et internationaux", a rappelé le maire Olivier Hoarau.

La Ville accompagnera ce dispositif par la modernisation du Complexe Sportif Municipal pour un montant prévisionnel de 4,2 M€ sur la période 2026-2029.

- La Ville renforce son soutien à la culture et aux associations -

Les élus ont validé la convention de partenariat avec Réunion Culture et l’AGEMA pour l’organisation de la 3e édition du festival Jazz Dann Port, prévue du 30 juillet au 2 août 2026. Fort du succès de la précédente édition (35 000 participants), le festival confirme son ancrage populaire grâce à sa programmation, ses scènes gratuites et son programme d’action culturelle « Groove Dann Port ».

Le Conseil municipal a également approuvé l’attribution de plus de 4,6 M€ de subventions aux associations et établissements publics.

- Un partenariat renouvelé pour accélérer la transition énergétique -

Le Conseil municipal a approuvé le renouvellement du partenariat "Agir Plus" avec EDF pour la période 2026-2028. Ce dispositif permet de poursuivre les actions en faveur de l’efficacité énergétique du patrimoine communal, notamment en matière d’éclairage public et de rénovation des bâtiments.

Depuis 2009, plus de 1,1 M€ ont été mobilisés dans ce cadre.