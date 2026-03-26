Le Port : le jazz de la Nouvelle-Orléans s'invite au Kabardock

Ce vendredi 20 mars 2026, Jelly Jazz a conquis les Portois, petits et grands. Le Kabardock a plongé dans un voyage musical, de la Nouvelle Orléans à Chicago, avec les deux complices Léon Le Nair (guitare, banjo, chant) et Jean-Baptiste Drevet (saxophone). Cinq séances étaient réservées aux scolaires (416 élèves) et une représentation tout public ont été programmées dans le cadre de Groove dann Port, le programme d’action culturelle du festival Jazz dann Port. Nous publions le post de la ville du Port : (Photos ville du Port)