Le Port : le lycée Jean Hinglo, un exemple sportif

En visite au lycée Jean Hinglo au Port ce mardi 14 avril 2026, Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et ancienne ministre des Sports, a salué l'esprit sportif de l'établissement. Nous partageons le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

"Mon envie, c’est que des lycées Jean Hinglo fleurissent partout" se réjouit Amélie Oudéa-Castéra, conquise par le modèle portois du lycée Jean Hinglo du Port. L’établissement accueille une section sportive Excellence de football et le pôle espoirs féminin de handball. Il a permis à la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et ancienne ministre des Sports de prendre la mesure d’un projet qui permet de concilier excellence sportive et réussite académique.

Mardi 14 avril, elle a échangé avec les différents acteurs dont le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion (CROS) en présence du maire du Port. "Ce lycée montre que lorsque cette ambition est partagée, irrigue la culture d’établissement et donne lieu à un travail collectif structuré entre équipes éducatives, collectivités et mouvement sportif, les résultats sont exceptionnels."

À ce titre, Amélie Oudéa-Castéra a invité Olivier Hoarau à siéger à la future Commission des Territoires des villes sportives qui doit se réunir en juin prochain. La ville du Port est la première ville des Outremers conviée à Paris.

Olivier Hoarau a rappelé que la ville considère "le sport comme un facteur de cohésion fraternelle, un vecteur de continuité éducative et d’intégration sociale" notamment à travers la Cité éducative, des Parcours Éducatifs sportifs au primaire, des dispositifs favorisant la pratique sportive fédérale et l’accompagnement des filières d’excellence.

Ce fort engagement municipal se traduira aussi par l’accueil du CERFOI, le Centre d’Elite Réunionnais du Football de l’Océan Indien qui sera implanté au lycée Jean Hinglo à la rentrée 2026-2027. Le CERFOI s’accompagnera de la modernisation des équipements du Complexe sportif municipal.