Le Port : le quartier SIDR/Messidor 2 en fête

Le quartier SIDR/Messidor 2 s’est transformé en véritable lieu de fête, le samedi 6 décembre 2025. Organisée par la ville du Port, en partenariat avec l’OMS et l’association AFBK – Fé Bouge Kartié, une journée conviviale a rassemblé petits et grands autour d’animations ludiques et sportives. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville du Port)

Rires et cris d’enfants, maquillage et structures gonflables ont donné le ton de cette fête annuelle. Les habitants ont bougé au rythme de la zumba et des initiations sportives, avant de profiter des stands d’information et de prévention.

En soirée, l’ambiance était assurée par de nombreux autres artistes dont Deyrah, Séga’el, Ibrahim’s, Tambour des Docks, Black Portois ou encore O’Zart 2 Rue.