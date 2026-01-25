Le Port : les centres de loisirs facilitent les stages des jeunes animateurs pour la formation BAFA

Dans le cadre de l'action Parcours citoyen de la formation BAFA, portée par la ville du Port en partenariat avec le CCAS et l'association Ouest Training Réunion (OTR), plusieurs stagiaires ont intégré les centres de loisirs pour réaliser leur stage pratique obligatoire. C’est une étape clé de leur parcours de formation et de professionnalisation vers l’obtention du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Le dispositif déployé en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la ville lève les freins à l’accès au stage pratique et renforce les perspectives d’insertion professionnelle locale dans le secteur de l’animation. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)