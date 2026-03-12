Un vol Corsair Réunion-Mayotte aurait été annulé après la fuite de hamsters dans l'avion

"Les powers rongeurs" se sont-ils échappés d'un avion de la compagnie aérienne Corsair au départ de La Réunion et en partance pour Mayotte. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux et sur deux médias de la presse mahoraise. D'après nos confrères sept à neuf hamsters se seraient échappés de leur cage, filant au travers de l'avion, obligé de rester cloué au sol (Photo www.imazpress.com)

Selon Mayotte Hebdo, "sept hamsters se sont échappés de leur cage et se sont réfugiés à bord de l’avion".

"Sur le tarmac, l’histoire a rapidement fait sourire les voyageurs. Certains ont plaisanté sur "le vol le plus mignon de l’année", tandis que d’autres observaient les équipes tenter de localiser les petits clandestins", raconte L'info Kwezi.

De son côté, la compagnie Corsair, sollicité par Imaz Press, ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus. Elle indique seulement que "nous avons eu un souci sur un avion au départ de La Réunion à destination de Mayotte le week-end dernier en raison d’un problème opérationnel effectivement, mais sans être en mesure de vous donner plus de détails".

