Le Port : les élèves de l'école Georges Thiébaut donnent un concert

Ce jeudi 7 décembre 2023, dans le cadre de leur projet pédagogique "Action chorale", les élèves de l'école Georges Thiébaut du Port ont pu s'exprimer lors d'un concert au sein de leur établissement. Les artistes Henry Duffour et Tias sont à l'initiative de l'opération notamment portée par le Village titan en collaboration avec l’Éducation nationale et le Kabardock. Les musiciens de jazz, Éric Juan et Christian Chong Wing ont complété le spectacle. (Photos Mairie du Port).

Les élèves de l'école Georges Thiébaut ont donné de la voix, ce jeudi 7 décembre, pour parler en musique de leur quotidien scolaire et extra-scolaire. Le projet Chorale est mené par les artistes Henry Duffour et Tias eux-mêmes en collaboration avec d'autres auteurs-compositeurs dont Charlélie Couture.

Porté par le Village titan en collaboration avec l’Éducation nationale et le Kabardock, les participants ont pu profiter des interventions des musiciens de jazz Éric Juan et Christian Chong Wing ainsi que, pour la première fois, d'ateliers d'initiation à l'écriture de chansons.