Le marché forain de l'Oasis du Port, qui a lieu le vendredi, s'est officiellement installé sur le nouveau mail piéton de l’Oasis (piste rouge), ce vendredi 8 décembre 2023. Les portois bénéficient désormais d'un "espace plus végétalisé" avec plus de 200 places de parking disponibles. L'ouverture du marché s'est faite en la présence du Maire de la ville Olivier Hoarau et de ses élus. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : mairie du Port).