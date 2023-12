Le Port : pas d'augmentation de la taxe foncière et d’habitation sur les résidences secondaires en 2024

Le conseil Municipal du Port, présidé par Olivier Hoarau, s'est réuni le 5 décembre 2023. Lors de ce conseil où le budget 2024 était discuté, le maire a annoncé qu’il n’y aura pas d’augmentation du taux d’imposition de la Taxe foncière et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en 2024. Des orientations budgétaires pour l'année adoptées à l'unanimité. Nous partageons ci-dessous le communiqué de presse de la commune (Photo : Le Port)z

Acte politique majeur, ce débat permet à l’assemblée d’appréhender les conditions d’élaboration du budget. Les orientations budgétaires ont été votées à l’unanimité par les élus. Le maire a fait ressortir que la collectivité dispose de recettes peu dynamiques mais présente "une santé financière saine et maîtrisée avec une capacité d’investissement de 14 millions d’euros pour continuer à déployer les grands projets et mener une politique ambitieuse". Le taux de désendettement reste sous les 50%.

"La situation est tendue. Il y a des inquiétudes du fait de la conjecture internationale, et avec de nombreux plans/mesures du gouvernement qui pèsent sur la Collectivité, mais nous avons les moyens de réaliser le programme pour lequel on a été élus", a déclaré Olivier Hoarau.

Le Maire a annoncé qu’il n’y aura pas d’augmentation du taux d’imposition de la Taxe foncière et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en 2024.

- Rapport égalité homme-femme -

Les élus du Conseil Municipal ont pris acte du rapport annuel sur la situation de la Commune en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour l’année 2023. La Ville du Port et l’ensemble des services qui composent son administration s’évertuent à diffuser la culture de l’égalité dès le plus jeune âge, d’enrayer les inégalités salariales et de favoriser une meilleure conciliation des temps de vie.

La répartition femmes/hommes au sein de la Collectivité se caractérise par :

- Un effectif équilibré avec 49,56% de femmes et 49,67% d’hommes ;

- 51,43% des postes d’encadrement (catégorie A) occupés par des femmes ;

- 56,78% des postes d’encadrement intermédiaire (catégorie B) occupés par des femmes ;

- Les filières administrative, culturelle, et médico-sociale sont très majoritairement féminisées, à l’inverse des filières techniques et sportives qui restent majoritairement masculines et qui tendent à se féminiser.

- Engagement démarche 100% EAC -

Le Conseil Municipal a approuvé les termes de l’engagement de la Ville du Port dans la démarche visant à obtenir le label « 100 % Éducation Artistique et Culturelle ».

Au titre de ce label, trois projets sont mis en exergue par la Ville :

1/ Parcours artistique : La vie devant soi

2/ Groove dann Port

3/ Un patrimoine ancré dans l’avenir : Tiprat le pirat, circuit patrimoine, Ville Musée !

Pour rappel, depuis 2014, la Ville s’emploie à renforcer sa politique culturelle en facilitant la rencontre entre les professionnels du champ artistique, de l’éducation, pour un encadrement pédagogique performant sur le territoire. Après la mise en place en 2016 du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) dans la continuité du Projet Éducatif de Territoire et du Pacte Culture adoptés en 2015 et du dispositif Cité Éducative en 2019, le label "100 % Éducation Artistique et Culturelle" offre à la Ville l’opportunité de conforter son identité de ville référente en matière artistique et culturelle.

- Ouverture des magasins le dimanche -

Les élus ont donné un avis favorable au principe d’accorder 5 dérogations au repos dominical pour l’année 2024. Les dates retenues sont : 26 mai, fête des mères ; 16 juin, fête des pères ; le dimanche précédant la rentrée scolaire, soit le 18 août ; les 22 et 29 décembre pour les fêtes de fin d’année.

Conformément à la règlementation, les organisations d’employeurs et de salariés ont été consultées et seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler.

- Demande de subvention -

Les élus ont pris acte des subventions sollicitées par le Maire et obtenues auprès de l’Union Européenne (Feder/React UE) et de l’État pour le financement de plusieurs opérations.

Il s’agit d’un peu plus de 9 millions d'euros destinés aux travaux de rénovation d’infrastructures, requalification de voiries, modernisation des réseaux de l’éclairage sportif, mise en place de la vidéo protection, création d’un skate park, réhabilitation de cours d’écoles et de jardin de proximité, aménagement des berges de la rivière des Galets et étude de maîtrise d’œuvre en vue de de la Tranche 2 de la réhabilitation du Parc Boisé.