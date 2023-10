Le Port : pose de la première pierre du programme "Amiral"

La ville du Port de La Réunion a accueilli un événement historique jeudi 19 octobre 2023 avec la pose de la première pierre du programme immobilier "Amiral", au sein du projet phare "Portes de l'Océan". Cet événement a réuni plus de 120 invités pour célébrer une étape cruciale dans la reconquête de la façade maritime et portuaire de la ville. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Monsieur Olivier Hoarau, maire du Port a ouvert la cérémonie en soulignant l'importance de cette opération dans le réaménagement du territoire et le développement économique de tout l’écosystème autour du centre-ville. "L'Amiral est une belle opération qui est la première du projet 'Les Portes de l'Océan', un projet majeur visant à ouvrir la ville sur son port, créant un véritable waterfront urbain. Cette création comprend des logements, des activités commerciales, des loisirs, des bureaux, des services et, surtout, une structure hôtelière. Nous nous devons d'accompagner ce développement économique pour l'avenir de notre ville."

Jacques Tanguy, président d'Opale a également pris la parole, soulignant l'importance de ce projet. "Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une aventure où l'histoire maritime rencontre la modernité, où le passé se mêle à l'innovation. L'Amiral ouvre la ville sur la mer et redonne vie au site portuaire, créant de l'activité et de l'emploi pour les Portois. Ce lieu de vie au cœur de la ville favorise l'adhésion et la fierté de disposer du seul waterfront réunionnais."

Le projet "Portes de l'Océan" est une entreprise ambitieuse qui vise à développer le premier waterfront de La Réunion. Il redynamisera le centre-ville du Port en offrant de nouveaux espaces d'activité, de commerce, de loisirs et d'hébergement. Cette opération immobilière complexe, mettant en avant la mixité urbaine, offrira à terme plus de 10 000 mètres carrés d'activités tertiaires, près de 6 000 mètres carrés de commerces et près de 400 logements, y compris des résidences services seniors.

La première tranche, "L'Amiral", comprendra des bureaux, des commerces, des locaux de coworking, un hôtel 3 étoiles, une crèche et un restaurant en rooftop. Un parking souterrain de 200 places sera également aménagé pour faciliter l'accès au site.

Ce projet met également un fort accent sur la responsabilité environnementale, avec l'obtention du label Biodivercity et une démarche de certification pour l'ensemble de l'îlot 1, s'inscrivant dans les actions soutenues par le Contrat de Transition Écologique.

"Portes de l'Océan" représente l'aboutissement de la réouverture de la ville sur son port, un lien essentiel dans l'histoire des Portois et de La Réunion. Ce projet est le trait d'union entre la ville et le port, et il contribue à la réalisation de la politique d'aménagement du territoire du Port.

Ce moment historique a été honoré par la présence de la marraine du programme "Amiral", Alice Lemoigne, réunionnaise et double championne du monde de surf. Sa participation a ajouté une touche de célébration supplémentaire à cet événement exceptionnel. Opale soutenant Alice dans ses engagements et compétitions.

En posant la première pierre de l'Amiral, nous hissons les couleurs de l'avenir et nous nous préparons à une aventure palpitante où, ensemble, nous donnons du sens à la ville. Que les vents marins nous portent vers un avenir radieux pour le Port de La Réunion.