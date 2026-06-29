Le Port : ramassage de déchets le samedi 4 juillet à la Zac 2000

Le samedi 4 juillet 2026 à la Zac 2000 du port à partir de 9 heures, Hugo et Nono (Hugo, 34 ans, et Noémie, 28 ans, organise une session de ramassage de déchets. Aujourd'hui, ils lancent un appel à la mobilisation pour qu'"un maximum de personnes nous rejoignent" (Photo : Hugo et Nono)

"Nous sommes actuellement sur l’île pour deux mois, jusqu’au 10 août, avec une démarche simple : utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser et agir sur le terrain à travers des actions de nettoyage", indique le duo

Le 18 juillet, ils participeront au festival de la protection de l’île au parc de la luge - au Maïdo, en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Ouest.

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