Le Port : règlementation de la circulation pour le concert gratuit

Dans le cadre du concert gratuit du festival Jazz dann Port, avec le groupe Ousanousava et le chanteur Mikl ce dimanche 19 avril 2026 au square Pierre Sémard, la ville du Port communique les informations relatives à la circulation et au stationnement de tous types de véhicules routiers motorisés règlementés par arrêté municipal. Nous partageons le communiqué de la ville du Port. (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Circulation interdite le 19 avril 2026 de 14h à 22h-

- avenue de la Commune de Paris, portion comprise entre la rue de la Douane et le rond-point de l a Glacière

- rue Jean Bertho et rue de La Poste

Une déviation sera mise en place par les rues Léon de Lépervanche et François de Mahy

- Stationnement interdit du 18 avril à 18h au 19 avril à 14h sur les mêmes portions -

Par ailleurs, comme l’exigent les autorités, les accès et les sacs seront contrôlés selon les directives du plan Vigipirate - niveau urgence attentat.