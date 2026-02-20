Le Port : rencontres cinématographiques au cinéma Casino

La 6ème rencontre cinématographique aura lieu au cinéma Casino du Port le vendredi 20 février à 18h et le samedi 17 février à partir de 17h. Deux jours pour découvrir les films réalisés par les lycéens et étudiants portois de la section cinéma du lycée Jean Hinglo et de l'École supérieure d'art soutenus par la ville du Port et la Fémis. Ces deux jours de projection mêlant fiction, documentaire et créations étudiantes seront ponctués d’échanges avec des réalisateurs notamment Sophie Louÿs et Damien Faure. Entrée gratuite. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)