Le Port : réouverture des inscriptions pour les centres de loisirs

  • Publié le 28 janvier 2026 à 16:54
  • Actualisé le 28 janvier 2026 à 16:56
La ville du Port met en place les centres de loisirs par le CCAS, l'accueil de mineurs sans hébergement du 2 au 12 mars 2026 avec le soutien de la CAF. Les activités seront proposées autour du thème ‘Karnaval en couleurs’. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Les inscriptions sont ouvertes du 3 au 11 février à la Régie monétique selon le calendrier suivant : 

Mardi 3 février- centres Paule Legros et Appolina Delpha
Mercredi 4 février – Centre Laurent Vergès
Jeudi 5 février- centre Françoise Dolto
Lundi 9 février- centres Camille Macarty et Henri Wallon
Mardi 10 février-centre Georges Thiebaut
Mercredi 11 février- centres Benjamin Hoareau et Ariste Bolon

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Régie monétique. Les pièces à joindre : livret de famille, attestation CAF, certificat médical. 

Plus d’infos : 0692 69 43 00 ou 0262 43 91 70

Zoom, Le Port

