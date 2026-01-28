Une nouvelle zone perturbée sous surveillance, une influence possible pour La Réunion

Depuis ce mercredi 28 janvier 2026, une zone perturbée "commence à s'esquisser dans le Canal du Mozambique", note Météo France. Son potentiel de développement en tempête tropicale est important d'ici vendredi, et "une influence de ce système est possible à longue échéance, en début de semaine prochaine", détaillent les prévisionnistes.Compte tenu des incertitudes de la prévision à ces échéances, il est encore trop tôt pour préciser d'avantage l'ampleur de cette influence. La seconde zone perturbée, se trouvant à 490 km au nord-nord-ouest de La Réunion, devrait circuler au large de La Réunion sans "influence".

Dans sa phase de développement, ce système devrait être peu mobile avant de se diriger vers l'est-sud-est à compter de vendredi pour traverser Madagascar d'ouest en est. Le système évoluera en début de semaine prochaine entre Madagascar et le secteur Réunion-Maurice", détaille Météo France. A Madagascar, sur la province de Mahajanga (nord-ouest), "une dégradation des conditions météorologiques est attendue à partir de vendredi accompagnée de fortes pluies, de vents très forts, voire localement destructeurs, et d'une mer dangereuse", prévient Météo France. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national. Pour Mayotte, "il n'est pas prévu que ce système impacte directement l'Île qui devrait rester en périphérie du centre dépressionnaire, ce qui n'empêche pas des conditions perturbées liées au flux de mousson humide (Kashkazi) jusqu'à samedi inclus". - Zone perturbée - Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h. Rafales maximales estimées sur mer : 65 km/h. Pression estimée au centre : 1009 hPa. Position le 28 janvier à 16 heures locales : 15.8 Sud / 41.9 Est. Distance des côtes réunionnaises : 1520 km au secteur: ouest-nord-ouest Distance de Mayotte : 480 km au secteur: sud-ouest Déplacement : nord-ouest, à 6 km/h. - Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours - Dépression tropicale

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 15.6 Sud / 41.9 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 15.6 Sud / 42.7 Est.

Forte tempête tropicale,

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 16.9 Sud / 45.6 Est.

Zone perturbée,

Centre positionné le 01/02 à 16h locales, par 18.9 Sud / 49.2 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/02 à 16h locales, par 21.0 Sud / 53.3 Est

- Une autre dépression surveillée -

Depuis lundi soir, 26 janvier 2026, une zone perturbée a commencé à s'organiser à l'est de Madagascar, à plus de 550 km au nord-ouest de La Réunion. Ce système reste encore ce mercredi 28 janvier 2026 "peu organisé et ne génère pas de vent fort", précise Météo France, ajoutant que "les conditions météorologiques les plus dégradées se situent dans le demi-cercle est". Il devrait circuler entre mercredi et vendredi au large nord-est de La Réunion sans "influence".

"Ce système devrait lentement se déplacer vers l'est-sud-est. Bien qu'il va se rapprocher des Mascareignes, aucune intensification marquée n'est attendue", indique Météo France.

Il devrait circuler entre mercredi et vendredi au nord de La Réunion "et en direction de l'est toujours à un stade peu développé".

"Selon le scénario de prévision actuelle, "les conditions les plus dégradées (fortes pluies notamment) devraient rester en mer et le système ne devrait pas avoir d'influence sur les prochains jours pour La Réunion".

Concernant l'île Maurice, "à l'approche du système, des fortes pluies sont possibles à l'avant du système à partir de la nuit de mercredi à jeudi", informent les météorologues. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

La probabilité qu'il atteigne le stade de tempête tropicale modérée reste faible. Samedi, ce système devrait disparaître au sud-est de l'île Maurice.

- Une zone perturbée à 565 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 35 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 55 km/h.

Pression estimée au centre : 1009 hPa.

Position le 28 janvier à 16 heures locales : 16.9 Sud / 53.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 490 km au secteur: nord-ouest

Distance de Mayotte : 990 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : est-sud-est, à 13 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Perturbation tropicale

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 17.5 Sud / 56.0 Est.

Zone perturbée

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 18.9 Sud / 57.7 Est.

Zone perturbée

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 21.2 Sud / 58.2 Est.

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", précise Météo France.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]