Viol et agression sexuelle sur mineurs : l'ancien éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse condamné à 18 ans de prison

Un ancien éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse a été condamné ce mercredi 28 janvier 2026 à 18 ans de prison ferme, pour viol commis sur mineur de moins de 15 ans et agression sexuelle imposée a un mineur de 15 ans sur des jeunes en difficulté qu'il accompagnait. Une condamnation qui suit les réquisitions du parquet de la Cour criminelle. Sa peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de dix ans, avec interdiction de contact avec les mineurs sous peine d'une peine de 3 ans de peine supplémentaire. (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Le procès de l'homme de 57 ans, ancien éducateur au sein de la PJJ de Saint-Pierre, a débuté lundi devant la cour criminelle. Il est jugé pour violences sexuelles et viols sur quatre jeunes garçons.

L’affaire a éclaté lorsque ces derniers ont déposé plainte. Tous étaient suivis dans le cadre de la PJJ et placés sous la responsabilité de l’éducateur. Les témoignages divergent, mais tous décrivent une relation marquée par l’ascendant de cet éducateur.

L’intéressé a reconnu certains contacts sexuels, tout en contestant d’autres. Les auditions ont permis de préciser les lieux, les circonstances et la nature des faits reprochés.

Le mardi 23 septembre 2025, l'homme avait comparu devant la chambre de l’instruction de Saint-Denis. Mis en accusation pour viol et agression sexuelle sur quatre jeunes qui lui avaient été confiés, il est détenu provisoirement depuis juillet 2023.

www.imazpress.com/[email protected]





