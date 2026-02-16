Le Port : retour en images du thé dansant sur le thème de l'amour

Ce jeudi 12 février 2026, a eu lieu la reprise des thés dansant pour cette nouvelle année. Un jour de rencontre entre les seniors venus des quatre coins du Port pour célébrer l'amour en dansant sur le rythme de l'orchestre Symphonic. Pour certains, ce thé dansant sonne l’heure des retrouvailles. Pour d’autres, c’était la grande découverte de l’ambiance conviviale qui anime mensuellement la salle polyvalente Paulette Adois Lacpatia pour briser la routine, permettre aux seniors de faire des rencontres et de briser l’isolement. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Le thé dansant, rendez-vous mensuel devenu incontournable est un événement organisé par la Maison des Seniors, sous l’égide du CCAS du Port, en partenariat avec les centres sociaux et culturels ainsi que les associations de la ville.

Pour toute information sur le thé dansant et les activités proposées aux seniors : Maison des Seniors – 0262 42 46 83