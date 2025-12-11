La présidente de la Fédération nationale des marchés en visite au Port

Dans le cadre de sa visite à La Réunion, la présidente de la Fédération nationale des marchés de France, Monique Rubin était à la place des Cheminots au Port le 26 novembre 2025 pour découvrir le marché forain. Ce marché regroupe 110 forains qui se partagent 300 emplacements, il est également riche en fruits et légumes, produits locaux ainsi que en charcuterie et poissonnerie. Au cours de sa visite, auprès des élus de la ville du Port, elle a pu échanger avec les commerçants. Nous publions un post de la ville du Port (Photo : la ville du Port)

Elle a également salué la propreté du marché et l’organisation du dispositif de ramassage des déchets sur la communauté. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du dialogue entre la ville du Port, les représentants des marchés et la Fédération nationale des Marchés de France.