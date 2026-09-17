Le port : Réunion Express, une réunion pour appréhender les enjeux pour le territoire

L’avenir du transport à La Réunion était au cœur des échanges entre élus, cadres de la ville du Port et des représentants du projet ferroviaire, Réunion Express. Une rencontre, tenue ce jeudi 10 septembre 2026, a permis aux participants de mieux comprendre les ambitions, les caractéristiques et les différents enjeux de ce futur réseau ferroviaire. Il s’agissait aussi pour tous de mieux appréhender les éventuels impacts et les perspectives en matière de mobilité. (Photos : ville du Port)

Le projet d’envergure prévoit environ 140 km de lignes, reliant Saint-Benoît à Saint-Joseph, en passant notamment par Saint-Paul. Principalement dédié au transport de voyageurs, avec un potentiel annoncé de 100 000 personnes par jour, il intégrerait également une dimension fret pour le transport de marchandises.

Pensé comme un mode de transport rapide, régulier et performant, il vise à relier les grands bassins de vie avec des temps de trajet maîtrisés, indépendamment des conditions de circulation. Son opportunité, son tracé, son coût, son financement et son insertion dans le territoire sont soumis au débat public organisé jusqu’au 26 novembre 2026.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Pour participer au débat, voir toutes les informations ici.