Le Port : réussite des apprentis d'Auteuil célébrée

La ville du Port a honoré les jeunes apprentis d'Auteil lors d'une cérémonie de remise de diplômes pour célébrer les petites et les grandes réussites. Comme chaque année, l'association organise une matinée pour valoriser les projets et les succès des jeunes en présence des partenaires et entreprises qui recrutent ou accueillent des stagiaires. A l'occasion, des textes introspectifs et un film sur les addictions, réalisé par les apprentis, ont été exposés. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)