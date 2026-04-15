Le Port : sécurité renforcée pour le concert gratuit

Dans le cadre des concerts gratuits ce dimanche 19 avril 2026 au Square Pierre Sémard, les directives du plan Vigipirate - niveau urgence attentat, seront appliquées. Comme l’exigent les autorités, la ville du Port prévoit la mobilisation exceptionnelle de moyens pour renforcer la sécurité. Les entrées seront filtrées, les sacs seront soumis à une inspection visuelle, des fouillent peuvent être faites et le passage aux détecteurs de métaux sera obligatoire. Glacières, armes, objets pointus, contenants en verre, boissons alcoolisées et chaises dans le périmètre sécurisé sauf cas spécifiques et pour les personnes à mobilité réduite, seront interdits. Tout comme la vente à emporter en bouteilles et tous autres contenants en verre ou métallique. La circulation et le stationnement de tous types de véhicules routiers motorisés y compris les trottinettes seront réglementés par un arrêté municipal. Nous partageons la publication de la ville du Port, ci-dessous (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les entrées seront filtrées, les sacs seront soumis à une inspection visuelle, des fouillent peuvent être faites et le passage aux détecteurs de métaux sera obligatoire. Glacières, armes, objets pointus, contenants en verre, boissons alcoolisées et chaises dans le périmètre sécurisé sauf cas spécifiques et pour les personnes à mobilité réduite, seront interdits.

Tout comme la vente à emporter en bouteilles et tous autres contenants en verre ou métallique.

La circulation et le stationnement de tous types de véhicules routiers motorisés y compris les trottinettes seront réglementés par un arrêté municipal.