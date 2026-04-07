Le Port : sensibilisation et échanges pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Ce jeudi 2 avril 2026 marquait la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. L’occasion pour la ville du Port, et les associations partenaires de se mobiliser pour informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. La Maison de la Solidarité portoise a accueilli des professionnels de santé et des associations pour échanger avec les familles et répondre aux nombreuses interrogations. Au programme : discussions et sensibilisation. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port. (Photos : ville du Port)