Le Port : des travaux pour le jardin Batay Coq

Ce jeudi 18 décembre 2025 s'est tenue une réunion autour des modifications qui vont être apportées au jardin Batay Coq du Port. Une présentation du projet a été faite par le maire et le conseil municipal afin de faire connaître aux habitants les avancées de ce réaménagement. Nous partageons une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

La transformation complète du jardin Batay coq, place très fréquentée dans le quartier va bientôt démarrer. Objectif: offrir aux riverains, grands et petits, un cadre de vie plus agréable, plus apaisé, plus verdoyant.

Les principaux travaux du jardin Batay Coq comprennent :

- La remise en état des boulodromes,

- L’embellissement des espaces verts avec plantation d'arbres et préservation d’arbres adultes,

- La mise en place d'un arrosage automatique

- La création de zones de jeux (aire de jeux évolutifs, mini terrain de sports).

Cette réunion a permis aux habitants de donner leur avis, poser des questions et évoquer leurs attentes. Après cette présentation, les équipes de la Collectivité vont s’atteler à finaliser un projet intégrant certaines propositions qui ont émergé lors de la réunion. Les travaux de réhabilitation complète devraient durer environ 4 mois.