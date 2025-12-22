Le Port : un Noël de solidarité pour les défavorisés

Le Comité des Chômeurs et des Mal Logés de la Commune du Port (CCMLCP) a mis les petits plats dans les grands et a convié les plus démunis à un repas festif le jeudi 18 décembre 2025. Un moment suspendu pour les plus nécessiteux qui leur permet d'oublier leur quotidien précaire. Nous repartageons une publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Cette année encore, le Comité des Chômeurs et des Mal Logés de la Commune du Port (CCMLCP) a organisé un repas pour les plus démunies. Le "Noël des personnes sans-abris", initiative solidaire a eu lieu le jeudi 18 décembre au centre social Paulette Adois Lacpatia dans une ambiance conviviale et festive.

Les membres, bénévoles et partenaires de l’association ont ainsi pu offrir un moment de bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. Présence à cette occasion du maire Olivier Hoarau et des élus du Conseil municipal.

Sur les tables, un vrai repas de fête : canapés, brochettes de magret de canard, crevettes à l’ail, foie gras et entremets aux fruits rouge.

Une distribution de cadeaux et une animation musicale avec notamment les artistes Réhanne et Miane ont clôturé cette journée.