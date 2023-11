Le Port : un soutien à l’emploi des personnes en situation d’handicap

La ville du Port a participé à la 27ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH). Une édition sur la thématique de la transition numérique qui a pour objectif de créer du lien entre entreprises, politiques, associations et demandeurs d’emploi en situation de handicap. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

La Ville du Port soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une forte politique volontariste de recrutement et d’insertion menée depuis 2014 par l’équipe municipale.

À ce titre, la Ville du Port a participé à la 27ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) sur la thématique "La transition numérique : un accélérateur pour l’emploi des personnes en situation de handicap ?".

Tout au long de cette semaine, l’objectif était de créer du lien entre entreprises, politiques, associations et demandeurs d’emploi en situation de handicap.

C’était également l’occasion de discuter des différents dispositifs existants pour faciliter l’insertion professionnelle de ce public et de réfléchir aux pistes d’amélioration.

La Collectivité a ainsi organisé deux évènements marquants :

• Le mardi 21/11 : en partenariat avec l’ALEFPA, dispositif Emploi Accompagné, une permanence d’accès au droit, destinée aux agents de la Collectivité, visant à les informer au sujet des démarches et mesures d’accompagnement pouvant bénéficier aux travailleurs en situation de handicap ;

• Le jeudi 23/11 le Duoday : pendant une journée, un agent volontaire de la Collectivité a accueilli un demandeur d’emploi en situation de handicap afin de lui faire découvrir son métier et son environnement de travail.

Quatre demandeurs d’emplois en situation de handicap ont été accueillis au sein des services de la Ville du Port (Vie éducative, Santé prévention, Services techniques, Pôle Handicap). Accompagnés et encadrés par des agents volontaires de la Collectivité ces personnes ont pu découvrir des métiers et les environnements de travail.

Pour rappel, la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées et le Duoday sont l’opportunité :

• D’interroger le regard que nous portons sur le handicap, invisible dans 80% ;

• D’emporter la mobilisation des agents et des acteurs du handicap autour des valeurs d’inclusion, sociale et professionnelle.



Depuis 2022, des sessions de sensibilisation au handicap s’adressant à l’ensemble des agents de la collectivité, sont régulièrement proposées, coanimées par le Centre de Gestion (CDG) et la Direction des Ressources humaines de la Ville.