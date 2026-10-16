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Le Port : une caravane autour de la prévention du diabète fait escale à La Kour Alain Peters

  • Publié le 16 octobre 2026 à 11:10
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La Caravane "Diabète, tous concernés" fait étape au Port le mardi 20 octobre 2026, de 9h à 15h à La Kour Alain Peters. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Diabète, Caravane, Le Port

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