Le Port : une caravane autour de la prévention du diabète fait escale à La Kour Alain Peters

La Caravane "Diabète, tous concernés" fait étape au Port le mardi 20 octobre 2026, de 9h à 15h à La Kour Alain Peters. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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